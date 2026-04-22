Una nuova inchiesta riguarda il caso Autogrill e la rimozione dell'economo, con riferimenti a presunti spioni di Stato. Le indagini collegano questa vicenda a una possibile congiura che si sarebbe sviluppata all’interno dell’azienda, coinvolgendo attività di sorveglianza e intercettazioni. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire i dettagli di questa rete di rapporti e le eventuali responsabilità. La vicenda si intreccia a elementi di sicurezza e controllo interno.

Gli spioni di Stato e quel filo rosso che lega la nuova inchiesta alla congiura dell'autogrill. Che ci fosse una resa dei conti nei Servizi segreti, alimentata dalla sete di potere e denaro dopo lo scandalo dell'ormai celebre incontro tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini (registrato il 23 dicembre 2020 a Fiano Romano e mandato in onda da Report il 3 maggio 2021) ve lo avevamo raccontato in tempi non sospetti, aprendo la strada alla manina degli 007 sull'iniziativa della professoressa di Viterbo di riprendere quell'appuntamento. Ma oggi l'ipotesi del complotto finisce sotto i riflettori investigativi, alla luce dei nuovi scenari che delineano quella sorta di cupola dello spionaggio ordita, secondo la Procura di Roma, dall'ex numero due dell'Aisi e poi del Dis Giuseppe Del Deo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il caso Autogrill e la cacciata dell'economo. Quel filo rosso che lega le trame nei Servizi

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