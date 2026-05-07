Integrazione | il Cpia di Modena compie dieci anni ha formato 46mila persone

Il Centro di formazione professionale di Modena celebra il decimo anniversario, avendo registrato oltre 46.000 iscritti nel corso di questo periodo. Sono stati attivati quasi 2.700 gruppi di livello e più di 14.000 percorsi sono stati portati a termine con esito positivo. È in fase di approvazione un protocollo d’intesa volto a potenziare i percorsi di italiano L2 rivolti ad adulti con background migratorio.

Oltre 46 mila iscritti in dieci anni, quasi 2.700 gruppi di livello attivati, più di 14 mila percorsi conclusi con esito positivo e un protocollo d'intesa, in via di approvazione, per rafforzare i percorsi integrati di italiano L2 rivolti ad adulti con background migratorio. Sono alcuni dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Scuola d’integrazione “Babele” compie 35 anni. Oggi ha 700 studentiUna sera di trentacinque anni fa, in un locale dell’oratorio San Domenico, l’allora don Fiorenzo De Molli e un minuscolo gruppo di cittadini (che si... Modena, il Consiglio compie 80 anni: ecco perché ha perso potere? Cosa sapere Il Consiglio di Modena compie 80 anni con una produzione di delibere in calo. Altri aggiornamenti Si parla di: Ferrara, dodici ragazzi verso un mestiere: il corso da carrozziere funziona. Ventidue rigori per dirsi uguali: il Mundialito dei CPIA trasforma Torino in una festa di inclusioneQuarta edizione da record alla Colletta: 400 studenti in campo, finale infinita tra CPIA 4 Torino e Asti e una rete sempre più forte tra scuola, sport e territorio ... giornalelavoce.it L’integrazione oltre la scuola in un documentario del Cpia - Il trailerOltre la scuola, quale futuro? È l’interrogativo che si pone e che rilancia a tutta la comunità il docufilm «Oltre la scuola», voluto e ideato dai docenti e dagli studenti della sede del Cpia2 (Centro ... ecodibergamo.it