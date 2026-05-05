Al campus di Fisciano il festival Pedagogia generativa | apre il dialogo tra Gratteri e Mannese

Prende il via domani, mercoledì 6 maggio, la terza edizione del Festival Internazionale "Pedagogia Generativa e Comunità Pensanti", organizzato dalla Cattedra UNESCO "Generative Pedagogy and Educational Systems to Tackle Inequality" presso l'Università degli Studi di Salerno, campus di Fisciano.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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La capitale di bambini e ragazzi è in Riviera: torna il Kids Family Festival tra scienza, pedagogia e il mondo DiscoveryDal 18 al 20 giugno, piazzale Ceccarini ospiterà la terza edizione del Riccione Kids Family Festival.

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