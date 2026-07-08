Il falò di Sara e Gabriele a Temptation Island | lei piange con il viso asciutto poi Bisciglia li fa lasciare

Durante la puntata di giovedì 8 luglio di Temptation Island, Sara e Gabriele sono stati convocati al falò anticipato, richiesto dal ragazzo. Dopo aver ascoltato le parole del conduttore, i due hanno deciso di interrompere il percorso insieme. Sara si è mostrata con il viso asciutto mentre piangeva, e successivamente sono usciti dal programma.

Nella puntata di Temptation Island di giovedì 8 luglio, Sara e Gabriele si ritrovano di fronte al falò anticipato richiesto dal fidanzato e, spinti da Filippo Bisciglia, decidono di lasciarsi. Singolare, però, il momento del pianto disperato di Sara che si copre il viso con le mani per alcuni minuti ma, quando si scopre, il suo volto appare asciutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cosa rivela lo sguardo di Sara su Gabriele (Temptation Island)

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CiaoStasera #temptatationisland Io aprirò domani sera,la mia room per parlarne insieme Sara accetterà il falò di Gabriele!? Domani commenteremo tutto!! Vi lascio il mio ngl e se volete potete scrivermi anche di Temptation!! #lula ngl.link/lamustars2 x.com

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