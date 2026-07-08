Il doppio Trump al vertice Nato | attacchi in pubblico intesa in privato Com' è andato il vertice di Ankara

Durante il vertice Nato ad Ankara, il rappresentante degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente alcuni alleati europei, mentre in incontri riservati ha trovato accordo con loro su questioni di sicurezza. La giornata si è conclusa con un'apparente distensione tra le parti, nonostante le tensioni iniziali. Nessuna dichiarazione ufficiale ha confermato cambiamenti nelle posizioni di nessuno dei partecipanti. Il vertice si è svolto senza ulteriori scontri pubblici, ma con differenze evidenti tra le dichiarazioni ufficiali e le riunioni private.

Il vertice Nato di Ankara rischiava di trasformarsi nell'ennesimo scontro tra Donald Trump e gli alleati europei. Per buona parte della giornata, il presidente americano ha monopolizzato la scena con dichiarazioni durissime: accuse agli europei per il mancato sostegno agli Stati Uniti durante la guerra con l'Iran, minacce commerciali contro la Spagna, nuove rivendicazioni sulla Groenlandia e l'ennesimo richiamo agli alleati affinché investano di più nella difesa. Sembrava il preludio a una nuova crisi dell'Alleanza. Eppure, dietro le porte chiuse, il clima è stato molto diverso. "Vogliamo restare con voi", ha detto Trump, secondo quanto riferito da un secondo partecipante all'incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Moscow Faces Its Biggest Attack So Far... Ukraine Just Hit a Target Russia Couldn't Afford to Lose

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