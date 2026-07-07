Governo Meloni a Ankara per il vertice Nato | non risponde agli attacchi di Trump Tajani | Non facciamo polemica news in diretta

La premier italiana ha partecipato a un vertice Nato ad Ankara e non ha commentato gli attacchi di Trump. Tajani ha dichiarato che non si tratta di polemica e che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi. La leader ha scelto di non rispondere pubblicamente alle critiche, mantenendo un tono neutro. La presenza al meeting si è concentrata sugli impegni internazionali, senza riferimenti diretti alle tensioni con l'ex presidente americano.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Trump. La premier sceglie la linea del silenzio. "Non facciamo polemica, i rapporti con Usa sono solidi", dice Tajani. Nelle prossime ore i due leader si incontreranno al vertice Nato di Ankara. Al centro del summit la richiesta Usa di aumentare le spese militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trump ha appena colpito Meloni — e il vertice NATO diventa un test per Roma

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