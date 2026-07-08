Una nuova iniziativa sulla disabilità si è avviata nella Bassa Bresciana, promuovendo la libertà di scelta per le persone con disabilità. Sono stati avviati percorsi di accompagnamento personalizzati, con un focus su autonomia e diritti individuali. Le misure prevedono supporti specifici per le decisioni di vita quotidiana e l'accesso a servizi dedicati. Nessuna grande manifestazione, solo azioni concrete per favorire l’indipendenza, con un approccio che privilegia il rispetto delle scelte personali.

di Dario Balotta e Simona Duci Le rivoluzioni più profonde sono quelle che arrivano senza proclami. Non fanno rumore, non riempiono le piazze, non occupano i talk show. Cambiano il modo in cui guardiamo le persone. E quando cambia lo sguardo, cambia anche il Paese. È questo il senso della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 62 del 2024, che supera definitivamente una cultura fondata sull’assistenza per abbracciare quella dell’autodeterminazione. Una trasformazione che, sulla carta, riguarda milioni di cittadini. Ma che, nella pratica, ha ancora bisogno di territori capaci di dimostrare che quel cambiamento è possibile. Fra questi, c’è un nome che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione nazionale: Ambito 9 della Bassa Bresciana Centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il diritto di scegliere la propria vita: la rivoluzione silenziosa sulla disabilità partita dalla Bassa Bresciana

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