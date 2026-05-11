La firma di Michael Lombardi | il diritto di scegliere la propria vita

Un ragazzo di Bibbiena ha firmato autonomamente un progetto di vita, aderendo ai percorsi dell’associazione AmiCAREte, impegnata da anni nell’assistenza a persone con disabilità. La sua scelta rappresenta un atto di responsabilità e autonomia personale, senza coinvolgimento di terzi o pressioni esterne. La firma è stata apposta in presenza di un operatore dell’associazione, che ha seguito la procedura prevista per l’attuazione del progetto.

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