La firma di Michael Lombardi | il diritto di scegliere la propria vita
Un ragazzo di Bibbiena ha firmato autonomamente un progetto di vita, aderendo ai percorsi dell’associazione AmiCAREte, impegnata da anni nell’assistenza a persone con disabilità. La sua scelta rappresenta un atto di responsabilità e autonomia personale, senza coinvolgimento di terzi o pressioni esterne. La firma è stata apposta in presenza di un operatore dell’associazione, che ha seguito la procedura prevista per l’attuazione del progetto.
Ci sono storie il cui peso è quello della cura e della responsabilità, come quella di Michael Lombardi, un ragazzo di Bibbiena che ha firmato in autonomia un suo progetto di vita, aderendo ai percorsi dell’associazione AmiCAREte di Bibbiena, che da anni si occupa di persone con disabilità e delle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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