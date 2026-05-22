Cari politici pensate a noi cittadini desiderosi di vedere migliorata la propria vita e la propria città

Da anconatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettrice ha scritto una lettera aperta rivolta ai politici, chiedendo di concentrarsi sulle esigenze dei cittadini e sul miglioramento della vita e della città. Nella sua comunicazione, ha espresso il desiderio di intervenire sul tema del porto di Ancona, sottolineando che da mesi si interessa alla questione e ha deciso di condividere la sua segnalazione. La sua richiesta si inserisce nel dibattito pubblico riguardante lo sviluppo e le questioni legate al porto locale.

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Una nostra lettrice, Oriana Fiara, ha chiesto di intervenire sul futuro del porto di Ancona e propone questa sua segnalazione: «Buongiorno, sono mesi, giorni, che il Dr. Ciccioli non difende la propria città sulla ‘questione porto di Ancona’ porto anticoporto moderno. Il porto è uno e neppure. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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