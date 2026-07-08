In via Massarenti, tra via Bentivogli e via Alvisi, il traffico è rallentato e si sono registrate ambulanze in transito. La strada, che prima aveva più corsie e una preferenziale verso la periferia, ora è ridotta a una sola corsia, creando ingorghi e rischi per pedoni e veicoli. La situazione ha causato disagi alla circolazione e all’accesso alle emergenze. Nessuna informazione su incidenti o interventi specifici.

C’erano una preferenziale, direzione periferia, e tre corsie verso porta San Vitale. Ora invece in via Massarenti, nel tratto tra via Bentivogli e via Alvisi, c’è solo una strada, trafficata e piena di disagi. E ci sono i cantieri. Il tutto a lato del Sant’Orsola. Un problema nato il 29 giugno, con l’inizio della demolizione del sottofondo stradale e la rimozione delle vecchie rotaie, e aumentato in questi giorni, soprattutto nelle ore di punta. Un grattacapo che durerà fino al 6 settembre, con anche il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione della corsia ciclabile. Un’opera utile, sicuramente, ma che i commercianti, i residenti e i sanitari dell’area fanno difficoltà a digerire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il delirio in via Massarenti. Traffico e sos ambulanze: "Pedoni e auto a rischio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auto contro pedoni a Modena, il racconto del testimone: “Grida e ambulanze, davanti a noi l’apocalisse”Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto e alcuni pedoni, provocando sette feriti.

Auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono feriti. Diverse ambulanze sul postoUn incidente si è verificato nel centro di Modena, dove un'auto ha investito circa dieci pedoni.