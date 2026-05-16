Un incidente si è verificato nel centro di Modena, dove un'auto ha investito circa dieci pedoni. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti, alcuni dei quali sono in condizioni gravi. La polizia ha raggiunto l’area per avviare le indagini e chiarire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre vengono gestiti i soccorsi e le operazioni di ricostruzione dell’accaduto. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause dell’incidente.

Dopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in centro a Modena, via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto l’uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. Ci sono almeno due feriti molto gravi. Una zona molto affollata La zona del centro di Modena dove un’auto, ha investito diversi pedoni, molto affollata di sabato pomeriggio, è stata transennata con nastro bianco e rosso. Diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada. La vettura che ha travolto le persone a quanto si apprende è una Citroen C3. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono feriti. Diverse ambulanze sul posto

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Ultimora: Modena, auto falcia una decina di pedoni. Ci sono feriti gravi, una donna perde le gambe

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