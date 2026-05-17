Auto contro pedoni a Modena il racconto del testimone | Grida e ambulanze davanti a noi l’apocalisse

Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto e alcuni pedoni, provocando sette feriti. Un testimone, che si trovava sul posto, ha descritto la scena come caotica, con urla e l’arrivo di ambulanze. L'incidente è avvenuto in una zona trafficata, e i soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza alle persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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