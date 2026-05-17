Auto contro pedoni a Modena il racconto del testimone | Grida e ambulanze davanti a noi l’apocalisse
Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto e alcuni pedoni, provocando sette feriti. Un testimone, che si trovava sul posto, ha descritto la scena come caotica, con urla e l’arrivo di ambulanze. L'incidente è avvenuto in una zona trafficata, e i soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza alle persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Stefano Giovannini, testimone dell'incidente in cui sono rimaste ferite 7 persone a Modena, racconta a Fanpage.it quegli attimi di terrore: "Le persone erano a terra immobili per lo shock. C'era sangue. Era il caos". 🔗 Leggi su Fanpage.it
TRAGEDIA A MODENA AUTO SULLA FOLLA INVESTE DECINE DI PERSONE, CI SONO FERITI GRAVI
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Modena, testimone: "Pedoni buttati giù come birilli a folle velocità"“E’ difficile anche solo raccontare quello che è successo oggi in via Emilia Centro, a Modena.
Paura nella notte a Oakland, dove un’auto si è schiantata contro diverse vetture e alcuni pedoni provocando tre morti e almeno cinque feriti. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 17 maggio, poco dopo le 23.15 ora locale. Secondo quanto riferito - Facebook facebook
Modena: la folle corsa dell'auto, i pedoni a terra, lo schianto contro il negozio. Guarda il video qui x.com
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