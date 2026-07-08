Due uomini di 60 e 61 anni sono stati arrestati dai Carabinieri a Pieve Emanuele, Milano, per tentata estorsione. L'indagine ha accertato un debito che era salito da 2.000 a 14.000 euro con interessi da usura. La vittima è stata minacciata di morte e aggredita fisicamente. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato ieri.

Pieve Emanuele (Milano) – Il debito era lievitato da 2mila a 14mila euro, con interessi da usura. Per questo nelle scorse ore due pregiudicati di 60 e 61 anni sono stati arrestati dai Carabinieri a Pieve Emanuele (Milano), ieri, per il reato di tentata estorsione in flagranza. I due stavano incontrando in un locale un 54enne per riscuotere soldi in merito a un debito di natura estorsiva che nel tempo era aumentato. Secondo quanto riferito gli accertamenti hanno consentito di ricostruire come, dal 2024, la vittima fosse stata ripetutamente aggredita e minacciata di morte, anche mediante l'uso di tirapugni e bastoni telescopici, e costretta, per timore di ritorsioni nei confronti propri e dei familiari, a vendere gioielli consegnando loro già 6mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il debito lievita da 2mila a 14mila euro, 54enne minacciato di morte e pestato per i soldi: due arresti per estorsione

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