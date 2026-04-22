Ingaggia due sicari e fa accoltellare un uomo per in debito da 30mila euro | 4 arresti a Torino

A Torino nel 2024 sono stati arrestati quattro uomini coinvolti in un episodio di violenza. Un uomo di 53 anni di origine marocchina è stato accoltellato durante un episodio legato a un debito di 30.000 euro. Secondo le ricostruzioni, due soggetti sono stati assoldati come sicari e hanno ferito l’uomo, recidendogli l’arteria femorale e causando una prognosi di 45 giorni.