Ingaggia due sicari e fa accoltellare un uomo per in debito da 30mila euro | 4 arresti a Torino
A Torino nel 2024 sono stati arrestati quattro uomini coinvolti in un episodio di violenza. Un uomo di 53 anni di origine marocchina è stato accoltellato durante un episodio legato a un debito di 30.000 euro. Secondo le ricostruzioni, due soggetti sono stati assoldati come sicari e hanno ferito l’uomo, recidendogli l’arteria femorale e causando una prognosi di 45 giorni.
I fatti si riferiscono al 2024 quando uomo di origine marocchina, di 53 anni, era stato gravemente ferito a coltellate, riportando anche la recisione dell'arteria femorale e una prognosi di 45 giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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