Sequestrato picchiato e minacciato per un debito di 10mila euro | quattro arresti

Quattro cittadini originari del Pakistan sono stati arrestati a Prato con l’accusa di aver sequestrato, picchiato, minacciato e rapinato un loro connazionale. Secondo le indagini, l’episodio sarebbe stato causato da un debito di 10 mila euro. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti e ricostruito la dinamica del fatto, che ha coinvolto più persone e si è svolto in diverse fasi. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri coinvolgimenti e dettagli.

Quattro cittadini originari del Pakistan sono stati fermati con l’accusa di aver sequestrato, torturato, picchiato e rapinato un connazionale a Prato. Sevizie che sarebbero avvenute tra il 31 gennaio e il 2 febbraio scorso, quando è scattato il blitz della squadra mobile che ha portato alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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