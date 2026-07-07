Il CT dell’Egitto sospettoso | Ho parlato con l’arbitro Letexier Penso stesse nascondendo qualcosa

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il commissario tecnico dell’Egitto ha dichiarato di aver parlato con l’arbitro e di avere l’impressione che stesse nascondendo qualcosa. Dopo la sconfitta contro l’Argentina, il tecnico ha accusato l’arbitro Letexier di comportamenti sospetti e ha parlato di un presunto complotto legato a motivi di marketing. Le sue dichiarazioni sono state accompagnate da critiche verso le decisioni arbitrali durante la partita.

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Duri attacchi dall'Egitto dopo il ko con l'Argentina: il ct Hassan grida al complotto per motivi di marketing e accusa l'arbitro Letexier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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