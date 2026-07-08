Durante la manifestazione del campo largo a Napoli, un gruppo di contestatori di Potere al popolo ha bloccato l’evento, impedendo alla conduttrice Serena Bortone di presentare gli ospiti. La protesta ha causato scompiglio tra i partecipanti, che hanno assistito a scene di tensione e caos, con alcuni presenti che hanno cercato di calmare la situazione. La manifestazione si è interrotta bruscamente a causa del blocco.

Tensione alla manifestazione del campo largo a Napoli. Un gruppo di contestatori di Potere al popolo ha impedito all'evento di proseguire con la conduttrice Serena Bortone che non riusciva ad introdurre gli ospiti. A quel punto ha preso parola Giuseppe Conte provando una mediazione: "Venite a parlare con noi dall'altro lato- ha detto rivolgendosi ai manifestanti- non fate i fenomeni, se siete qui è perché con noi potete parlare". Il tentativo successivo equivale a gettare benzina sul fuoco: "Noi non facciamo decreti per impedirvi di parlare, cercate di distinguere. La differenza è che noi non vi toglieremo mai la vostra bandiera come voi avete fatto col Movimento 5 stelle". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La festa del campo largo nel caos: "Farsa elettorale", blitz sinistro in piazza

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