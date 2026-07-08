Federico Quaranta, conduttore Rai, è stato aggredito e derubato a Milano mentre tornava a casa con sua figlia. L'aggressione è avvenuta di notte da parte di tre giovani, che lo hanno colpito e rapinato. Quaranta ha commentato l'accaduto, affermando che l'agguato sarebbe stato solo un pretesto. L'episodio si è verificato subito dopo il suo ritorno da un viaggio.

Era appena tornato da un viaggio e stava rientrando a casa con sua figlia Federico Quaranta quando è stato aggredito per strada di notte da tre giovanissimi, nel tentativo di derubarlo. Nessuna grave conseguenza dall’episodio, ha rassicurato il conduttore Rai ai suoi follower. Ma la rabbia resta per quanto accaduto. In uno sfogo social, il conduttore de “Il Provinciale” scrive: «Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. Per uno zaino. Una valigia. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, é andata bene. 🔗 Leggi su Open.online

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Federico Quaranta: Rapinato e aggredito da tre ragazzi a Milano - Vita in diretta 07/07/2026

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Temi più discussi: Federico Quaranta aggredito in strada: Milano come l’Inferno di Dante. Lo sfogo social del conduttore Rai; Il conduttore Federico Quaranta aggredito a Milano da 3 ragazzi per un orologio: Ho rischiato grosso ma sto bene; Il conduttore Rai Federico Quaranta picchiato e derubato a Milano, lo sfogo dopo l'agguato per strada con la figlia: Era solo un pretesto; Il presentatore Rai Federico Quaranta aggredito dai maranza a Milano: Qui sembra l’Inferno di Dante.

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