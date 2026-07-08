Un conduttore televisivo è stato aggredito e derubato a Milano nella notte da tre giovani. L’episodio è stato raccontato dallo stesso attraverso un post su Instagram, dove ha descritto l’accaduto come un’esperienza simile all’Inferno di Dante. L’uomo ha riferito di essere stato preso di mira da tre ragazzi che hanno tentato di portargli via gli effetti personali. La polizia sta indagando sull’episodio.

Il conduttore tv Federico Quaranta è stato aggredito la scorsa notte a Milano da tre ragazzi che hanno cercato di derubarlo. Un’esperienza che descrive in un lungo post su Instagram. "Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. Per uno zaino. Una valigia. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene" scrive. "Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino. Poteva andare molto peggio. Ma tornando a casa ho continuato a farmi una domanda: Che città stiamo costruendo? Perché Milano, ormai, assomiglia sempre più a una moderna Commedia di Dante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il conduttore Quaranta rapinato: "Milano come l’Inferno di Dante"

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Federico Quaranta: Rapinato e aggredito da tre ragazzi a Milano - Vita in diretta 07/07/2026

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