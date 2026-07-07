Un presentatore Rai è stato aggredito da un gruppo di giovani in strada a Milano. L’incidente è avvenuto mentre tornava a casa, con una valigia e un orologio vecchio al polso. La scena si è svolta in un quartiere della città, dove l’atmosfera è apparsa tesa e violenta. La vittima ha riferito di sentirsi come se fosse in un “Inferno di Dante”, descrivendo l’ambiente come inquietante.

Milano fa paura. Fa paura nelle scuole, nelle strade, nel breve tragitto tra una stazione e una casa, perfino quando si rientra dalla propria figlia con una valigia in mano e un vecchio orologio al polso. È successo a Federico Quaranta, conduttore e autore Rai, accerchiato nella notte da tre maranza che hanno provato a portargli via zaino, valigia e l’Omega del padre. Lui ha reagito, li ha messi in fuga, ma la frase che resta è un pugno nello stomaco: «Ho rischiato grosso ». La città dei recinti dorati. Non è soltanto una tentata rapina. È un’altra fotografia della Milano reale, quella che non entra nei salotti patinati della sinistra di Beppe Sala, nei festival dell’innovazione e nelle brochure della città del futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il presentatore Rai Federico Quaranta aggredito dai maranza a Milano: “Qui sembra l’Inferno di Dante”

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Federico Quaranta: Rapinato e aggredito da tre ragazzi a Milano - Vita in diretta 07/07/2026

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