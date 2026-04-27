Cortona bando per assunzione di nuovi agenti di Polizia locale

Il Comune di Cortona ha pubblicato un bando per l’assunzione di nuovi agenti di Polizia locale. La procedura, realizzata in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, è stata aperta sulla piattaforma InPa e resterà attiva fino al 23 maggio. L’amministrazione comunale ha deciso di aumentare il numero di agenti in servizio per rafforzare il controllo sul territorio.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . Concorso pubblico in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, procedura aperta su piattaforma InPa fino al 23 maggio L’Amministrazione comunale di Cortona amplia l’organico della Polizia locale. Per rendere ancora più efficiente la capacità di risposta nei confronti della popolazione, il Municipio intende assumere nuovi agenti attraverso un concorso pubblico per esami. L’assunzione è a tempo indeterminato. Il concorso prevede la copertura di quattro posti di agente di Polizia locale, di cui 3 destinati al Comune di Cortona e uno al Comune di Castiglion Fiorentino ed è svolto in forma associata tra i due enti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, bando per assunzione di nuovi agenti di Polizia locale Notizie correlate Leggi anche: Venturini: «Più sicurezza con 200 nuovi agenti per la polizia locale» Riposto, si rafforza l’organico della Polizia locale: in servizio 12 nuovi agentiProsegue il percorso di potenziamento del servizio di polizia locale del comune di Riposto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cortona, in arrivo migliaia di fiori per tre giorni dedicati alla bellezza; La Misericordia di Cortona ha un nuovo Governatore; Il suo lavoro ha portato il vino abruzzese nel mondo: a Marina Cvetic Masciarelli il Premio Polimnia; Cortona, il PD protesta: Quattro mesi senza Consiglio, democrazia a rischio. Cortona, bando per assunzione di nuovi agenti di polizia localeConcorso pubblico in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, procedura aperta su piattaforma InPa fino al 23 maggio ... msn.com Bando per due addetti al mattatoioUltime ore a disposizione per partecipare alla selezione pubblica indetta da Cortona Sviluppo s.r.l. per l’assunzione di due operatori alla macellazione da impiegare nel Mattatoio Comunale di Cortona. lanazione.it Pietro da Cortona 1596 1669 Crocifissione x.com Il 28enne di Cortona ha scelto la via della prudenza - facebook.com facebook