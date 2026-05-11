Dal 1° giugno la polizia locale di Pescara potrà contare su 33 nuovi agenti

Da ilpescara.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal primo giugno, la polizia locale di Pescara avrà a disposizione 33 nuovi agenti, entrati in servizio grazie alla graduatoria risultata dall’ultimo concorso pubblico. Le assunzioni riguardano ufficialmente il personale che andrà a rafforzare i servizi di controllo e sicurezza in città. La scelta di assumere un numero così consistente di agenti si inserisce in un piano di potenziamento del corpo di polizia locale.

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Dal primo giugno la polizia locale di Pescara potrà contare su 33 nuovi agenti. Tante, infatti, le assunzioni che ci saranno grazie alla graduatoria stilata con l’ultimo concorso. La notizia è stata anticipata dal tenente colonnello della polizia locale Paolo Costantini, nel corso della.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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