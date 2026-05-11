Dal 1° giugno la polizia locale di Pescara potrà contare su 33 nuovi agenti
A partire dal primo giugno, la polizia locale di Pescara avrà a disposizione 33 nuovi agenti, entrati in servizio grazie alla graduatoria risultata dall’ultimo concorso pubblico. Le assunzioni riguardano ufficialmente il personale che andrà a rafforzare i servizi di controllo e sicurezza in città. La scelta di assumere un numero così consistente di agenti si inserisce in un piano di potenziamento del corpo di polizia locale.
Dal primo giugno la polizia locale di Pescara potrà contare su 33 nuovi agenti. Tante, infatti, le assunzioni che ci saranno grazie alla graduatoria stilata con l’ultimo concorso. La notizia è stata anticipata dal tenente colonnello della polizia locale Paolo Costantini, nel corso della.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Leggi anche: A Napoli 200 agenti di Polizia Locale in più da giugno, ok anche a 40 promozioni
Leggi anche: Venturini: «Più sicurezza con 200 nuovi agenti per la polizia locale»
Argomenti più discussi: Pescara: collegamenti sincronizzati tra stazione e aeroporto con i bus Tua4Fly; Modificato il testo del referendum sulla Nuova Pescara a Montesilvano, Natale (Pd): I soldi pubblici vanno spesi diversamente; 17° Corso Base di Torrentismo CAI Pescara, al via il percorso formativo del GES; Aeroporto d’Abruzzo, incremento dei passeggeri dallo scalo di Pescara.
LUNGOMARE DI MONTESILVANO (PE) - ABRUZZO - affitto BILOCALE fronte mare. CIR 068024CVP0273 CIN IT068024C2YRZG6POZ 12 km dall'aeroporto di Pescara 6 km dalla stazione ferroviaria di Pescara 4 km da Pescara città **************************** facebook
Dopo la conclusione del campionato e la retrocessione in Serie C il Pescara inizia a programmare il futuro. La prima scelta è stata presa, perché il club non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno (con opzione unilaterale) a Giorgio Gorgone x.com
I pericoli sociali della (mancata) integrazione degli immigrati reddit
Dal 1 giugno la polizia locale di Pescara potrà contare su 33 nuovi agentiAd annunciare le nuove assunzioni è stato il tenente colonnello Paolo Costantini, nel corso della commissione Sicurezza e mobilità ... ilpescara.it