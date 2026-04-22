Como Suwarso | Siamo andati a San Siro mostrando coraggio qualità e personalità Complimenti all’Inter

Il rappresentante del Como ha commentato l’ultima partita disputata a San Siro, sottolineando come la squadra abbia mostrato coraggio, qualità e personalità durante l’incontro. Ha aggiunto dei complimenti alla squadra avversaria, l’Inter. La squadra si trova ora molto vicina a raggiungere un risultato importante nella stagione. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa, lasciando il Como a un passo dalla qualificazione.

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