Milano, 8 lug. (askanews) - Ester, una ragazza ebrea cresciuta a Roma, e due ferite ancora aperte nella memoria collettiva: l'attentato alla Sinagoga del 1982 e quello all'aeroporto di Fiumicino del 1985. È da queste immagini - le sirene, i vetri infranti, i volti dei sopravvissuti - che nasce "Il collezionista di ebrei", il giallo d'esordio di Michele M. Concezzi, pubblicato da Historica Edizioni: 238 pagine che arrivano in libreria proprio in un'estate segnata da molteplici tensioni. "L'idea di questo giallo nasce dalla curiosità che mi ha ispirato sin dall'inizio il macabro ritrovamento dello scheletro della Magliana del 2007, un caso poi rimasto insoluto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - "Il collezionista di ebrei", il giallo che riapre le ferite di Roma

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