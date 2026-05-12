Un collezionista ha raccolto duemila cartoline che mostrano l’evoluzione di una città nel corso del Novecento. La prima cartolina, risalente al 1902, rappresenta scene di epoca precedente. Tra le immagini, quella del 1905 mostra cavalli e carrozze, che all’epoca fungevano da mezzi di trasporto. La raccolta documenta, attraverso immagini di epoca, i cambiamenti urbanistici e sociali avvenuti nel tempo.

Empoli, 12 maggio 2026 – La prima cartolina è datata 1902. Quella del 1905 ritrae cavalli e carrozze: i taxi di una volta. E poi una rarità: una serie di immagini di Empoli con la neve, la stazione coperta da una coltre bianca, quasi irreale. Sono frammenti di una città che non c’è più, ma che rivive tra acquerelli, documenti, lettere antiche, collezioni di quotidiani, francobolli stampe d’epoca conservati nello studio-archivio di Guerri. Frammenti di storia. C’è chi la storia la studia e chi, pezzo dopo pezzo, la conserva. Giovanni Guerri fa entrambe le cose. Medico empolese, collezionista da oltre cinquant’anni, custodisce nella sua casa un patrimonio fatto di migliaia di “chicche” tra stampe e cartoline, molte delle quali dedicate proprio a Empoli e alla sua trasformazione nel tempo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il collezionista del passato: duemila cartoline che raccontano la trasformazione di una città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Street look Milano Fashion Week: outfit che raccontano una città in movimentoDurante la settimana della moda, si osservano le evoluzioni dello stile contemporaneo, tra palazzi storici, showroom e location dedicate ai fashion...

La trasformazione di Marsiglia, diventata una delle città più cool d’EuropaLa meta perfetta per una vacanza primaverile? Marsiglia, diventata una delle città più cool d'Europa.

Argomenti più discussi: Il collezionista del passato: duemila cartoline che raccontano la trasformazione di una città; Alla mostra mercato del giocattolo vintage 4mila visitatori; Gambettola, per due giorni capitale del vintage -; A Castellammare di Stabia l’eccellenza del collezionismo storico - Napoli Village - Quotidiano di.

Guida del collezionista di Orchi e Goblin (2003) Mostre reddit

Il collezionista del passato: duemila cartoline che raccontano la trasformazione di una cittàIl medico empolese Giovanni Guerri da oltre mezzo secolo custodisce nella sua casa un patrimonio fatto di migliaia di chicche. La curiosità: Piazza della stazione, alla fine degli anni Trenta, si c ... lanazione.it