Nella trasmissione televisiva, Brigitte Nielsen ha condiviso di aver sentito che il suo matrimonio con Stallone ha influito negativamente sulla sua carriera. La modella e attrice ha ripercorso parte del suo passato, evidenziando come siano stati gli anni successivi al matrimonio a caratterizzare le sue esperienze professionali e personali. Negli ultimi tempi, Nielsen ha parlato pubblicamente di successi e difficoltà attraversate nel corso della sua vita.

Negli ultimi anni, Brigitte Nielsen ha scelto più volte di parlare apertamente del proprio passato, tra successi internazionali, cadute e una lunga risalita personale. Ma è nella sua recente intervista a Belve, condotto da Francesca Fagnani, che l’attrice, nella puntata in onda questa sera, ha riaperto uno dei capitoli più delicati della sua vita: la relazione con Sylvester Stallone. Con il suo stile diretto, senza filtri, Nielsen ha pronunciato parole destinate a far discutere: “Stallone mi ha distrutto la carriera, Dopo la fine delle nozze sono entrata nella black list. Non ho più lavorato”. Una frase forte, che riporta alla luce un rapporto tanto iconico quanto complesso, vissuto sotto i riflettori della Hollywood degli anni ’80.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Brigitte Nielsen: “Il matrimonio con Stallone mi ha distrutto la carriera”. A Belve il racconto che riapre vecchie ferite

Brigitte Nielsen: «Con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, ma a letto era un coniglio»

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Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Mi sentivo in pericolo. " Brigitte Nielsen si è lasciata andare a un racconto senza filtri durante la sua intervista facebook

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