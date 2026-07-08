Un centrocampista di Ostra Vetere torna a giocare nella sua squadra di origine, dopo aver passato un anno altrove nelle Marche. La società ha organizzato un open day aperto ai giovani, mentre il calciatore ha confermato il suo ritorno ufficiale alla Vigor. La notizia è stata annunciata con entusiasmo dalla stessa squadra, che ha sottolineato la presenza del giocatore nel suo organico.

Lorenzo Mancini è un giocatore della Vigor. Il grande e ritorno, da tempo destinato ad andare in porto, è ora ufficiale. Il duttile centrocampista di Ostra Vetere torna così a vestire la casacca della Vigor a distanza di un anno dalla sua partenza. Non trovando in mister Beppe Magi uno dei suoi più accaniti estimatori, all’inizio della scorsa estate, Mancini lascia Senigallia. Smaltito qualche acciacco fisico, Lorenzo approda nella vicina Fossombrone portando sostanza e dinamismo alla corte di Giuliodori. Terzino, esterno d’attacco, centrocampista centrale. può coprire tantissimi ruoli mantenendo un eccellente livello qualitativo, inoltre conosce benissimo l’ambiente e non avrà difficoltà ad inserirsi in un gruppo già rodato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il centrocampista di Ostra Vetere torna a casa dopo aver peregrinato nelle Marche. Un open day aperto ai giovani. Mancini è della Vigor: "Un grande ritorno»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grande partecipazione all’open day della Casa della comunità di CortemaggioreOggi si è svolto un open day presso la Casa della comunità di Cortemaggiore, attirando un numero significativo di partecipanti.

Seconda categoria: vede il traguardo anche l’ostra vetere. il san biagio vince in casa della corazzata ankon dorica. Al Trecastelli basta una vittoria per brindare alla PrimaNella seconda categoria, l’Ostra Vetere si avvicina alla promozione grazie alla vittoria in trasferta contro la squadra leader del campionato.

Temi più discussi: Calcio / Tutte le ultime notizie live di Calciomercato della Vallesina e dintorni: martedì 30 giugno; Calcio / Tutte le ultime notizie live di Calciomercato della Vallesina e dintorni: martedì 7 luglio; Scheda giocatore Nacciarriti Sergio; Quelli della Prima A: allerta nuovi arrivati, interessante la Vadese.

Il centrocampista di Ostra Vetere torna a casa dopo aver peregrinato nelle Marche. Un open day aperto ai giovani. Mancini è della Vigor: Un grande ritornoLorenzo Mancini è un giocatore della Vigor. Il grande e ritorno, da tempo destinato ad andare in porto, è ora ufficiale. Il duttile centrocampista di Ostra Vetere torna così a vestire la casacca della ... sport.quotidiano.net

The Ostra Vetere midfielder returns home after a stint in the Marche region. An open day for young players. Mancini is a Vigor player: A great return.Lorenzo Mancini è un giocatore della Vigor. Il grande e ritorno, da tempo destinato ad andare in porto, è ora ufficiale. Il duttile centrocampista di Ostra Vetere torna così a vestire la casacca della ... sport.quotidiano.net