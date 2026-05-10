Grande partecipazione all’open day della Casa della comunità di Cortemaggiore
Oggi si è svolto un open day presso la Casa della comunità di Cortemaggiore, attirando un numero significativo di partecipanti. L’evento fa parte del progetto “La salute abita qui”, che mira a migliorare l’accesso e la comprensione dei servizi sanitari per i cittadini. L’iniziativa rappresenta un’altra tappa nel percorso volto a rendere più vicini e chiari i servizi offerti alla popolazione locale.
Nuovo appuntamento e nuova tappa del percorso “La salute abita qui”, l’iniziativa pensata per rendere i servizi più vicini, comprensibili e accessibili alle persone. Un incontro con i professionisti della salute e della prevenzione che, alla Casa della comunità di Cortemaggiore, si è trasformato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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