Grande partecipazione all’open day della Casa della comunità di Cortemaggiore

Da ilpiacenza.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolto un open day presso la Casa della comunità di Cortemaggiore, attirando un numero significativo di partecipanti. L’evento fa parte del progetto “La salute abita qui”, che mira a migliorare l’accesso e la comprensione dei servizi sanitari per i cittadini. L’iniziativa rappresenta un’altra tappa nel percorso volto a rendere più vicini e chiari i servizi offerti alla popolazione locale.

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Nuovo appuntamento e nuova tappa del percorso “La salute abita qui”, l’iniziativa pensata per rendere i servizi più vicini, comprensibili e accessibili alle persone. Un incontro con i professionisti della salute e della prevenzione che, alla Casa della comunità di Cortemaggiore, si è trasformato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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