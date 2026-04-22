Nella seconda categoria, l’Ostra Vetere si avvicina alla promozione grazie alla vittoria in trasferta contro la squadra leader del campionato. La partita tra il San Biagio e l’Ankon Dorica si è conclusa con il successo casalingo per i padroni di casa. A Trecastelli, invece, basta una vittoria per ottenere la promozione, mentre restano tre gare in programma prima di conoscere i verdetti finali.

Tre partite alla fine della Seconda Categoria e dopo l’ Ankon Dorica è sempre più vicina la promozione sia per il Trecastelli Polisportiva che per l’ Olimpia Ostra Vetere. Sabato scorso si è giocata la giornata 27 nei tre gironi di Seconda che vedono impegnate formazioni della provincia di Ancona e nel B e nel C rispettivamente Trecastelli e Ostra Vetere hanno compiuto un altro passo verso la Prima. Nel girone B infatti il Trecastelli ha vinto largamente lo scontro diretto interno contro il Senigallia Calcio: il derby è finito 3-0 per i locali e i punti di vantaggio in classifica sulla seconda Real Mombaroccio sono rimasti otto: anche i pesaresi infatti hanno vinto rimontando dallo svantaggio iniziale poi imponendosi in casa 3-1 contro il Tavernelle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria: vede il traguardo anche l’ostra vetere. il san biagio vince in casa della corazzata ankon dorica. Al Trecastelli basta una vittoria per brindare alla Prima

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