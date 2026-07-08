Caso Ranucci interviene Corsini | Non so se la bomba era farlocca Report va avanti anche senza di lui
Il caso che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci e l’imprenditore Valter Lavitola si arricchisce di una nuova fase. Un esponente della direzione ha dichiarato di non sapere se la bomba, riferita nel contesto, fosse falsa. Ha inoltre aggiunto che il programma “Report” continuerà a essere trasmesso anche senza la partecipazione di Ranucci. La vicenda ha suscitato reazioni tra i vertici della televisione pubblica e nel mondo dell’informazione.
Il caso giudiziario e mediatico che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci e l’imprenditore Valter Lavitola si arricchisce di un nuovo, rovente capitolo, scuotendo profondamente i vertici della televisione pubblica italiana. Le recenti dichiarazioni rilasciate da Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, hanno riacceso prepotentemente i riflettori su una vicenda dai contorni definiti a più riprese inquietanti. Intercettato nei pressi di Montecitorio, il dirigente televisivo non ha usato mezzi termini per commentare gli sviluppi dell’inchiesta che vede l’ex editore indagato come presunto mandante di un attentato proprio ai danni del conduttore di Report. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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