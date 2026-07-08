Caso Ranucci interviene Corsini | Non so se la bomba era farlocca Report va avanti anche senza di lui

Notizia in breve

Il caso che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci e l’imprenditore Valter Lavitola si arricchisce di una nuova fase. Un esponente della direzione ha dichiarato di non sapere se la bomba, riferita nel contesto, fosse falsa. Ha inoltre aggiunto che il programma “Report” continuerà a essere trasmesso anche senza la partecipazione di Ranucci. La vicenda ha suscitato reazioni tra i vertici della televisione pubblica e nel mondo dell’informazione.