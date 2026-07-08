Il direttore degli Approfondimenti Rai ha dichiarato che il programma Report continuerà senza Ranucci. Ha anche affermato di non essere stato a cena con Lavitola, aggiungendo che chi aveva problemi con la trasmissione si recava lì. Per quanto riguarda la bomba, ha detto di non sapere se fosse falsa o meno. La situazione si riferisce a questioni interne alla produzione e alle relazioni con alcuni personaggi coinvolti.

Il direttore degli Approfondimenti Rai: “Mai stato a cena da Lavitola, ma chi aveva problemi con la trasmissione andava lì”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Corsini: Ranucci Non so se la bomba era farlocca. Report va avanti, anche senza di lui

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