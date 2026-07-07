L’arcivescovo di Rabat ha annunciato un ritiro temporaneo dalla guida della diocesi dopo che sono emerse accuse di violenze sessuali da parte di alcune donne adulte. L’indagine, ancora in corso, ha portato alla decisione di sospendere temporaneamente il suo incarico. Il porporato, di 74 anni e salesiano, non ha commentato pubblicamente le accuse né le accuse sono state ancora formalmente contestate.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano L’arcivescovo di Rabat, il cardinale Cristóbal López Romero, salesiano, 74 anni, ha annunciato il suo ritiro temporaneo dalla guida della diocesi, a seguito di un’indagine - attualmente in corso – scaturita dalle accuse di violenze sessuali mosse contro lo stesso porporato da alcune donne adulte. È lo stesso López Romero a dare la notizia – diffusa nelle scorse ore dall’agenzia AFP che parla di cinque donne - tramite un comunicato a sua firma in cui si legge: “Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra Chiesa di Rabat si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di donne adulte. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - López Romero accusato di presunti abusi, annuncia dimissioni temporanee

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