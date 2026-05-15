Un funzionario della Border Patrol si è dimesso in seguito alle accuse di comportamenti sessuali inappropriati. Sei dipendenti hanno presentato denunce contro di lui, portando alla sua decisione di lasciare il ruolo. Le indagini interne precedenti sono state interrotte senza risolvere completamente la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti interni dell’ente e sulle accuse mosse dai dipendenti coinvolti. La questione resta aperta, con ulteriori sviluppi ancora da chiarire.

? Punti chiave Chi sono i sei dipendenti che hanno denunciato Banks?. Come sono state interrotte le precedenti indagini interne?. Perché le accuse riguardano proprio Colombia e Thailandia?. Quali conseguenze avrà questo scandalo sulla strategia di Trump?.? In Breve Sei dipendenti hanno denunciato prestazioni sessuali pagate in Colombia e Thailandia per dieci anni.. Precedenti indagini interne si interruppero durante il mandato del segretario Kristi Noem.. L'uscita di Banks mette in crisi la strategia di sicurezza dell'amministrazione Trump.. A Washington il governo di Donald Trump perde un pezzo fondamentale della sua strategia di sicurezza dopo le dimissioni di Mike Banks, il capo della polizia di confine accusato di aver pagato prostitute durante i suoi viaggi all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Border Patrol: Mike Banks si dimette dopo le accuse di prestazioni sessuali

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US Border Patrol chief Mike Banks resigns after just over a year

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