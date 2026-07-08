Il cantautore bresciano è stato costretto a scendere da un volo Brindisi-Orio al Serio poco prima del decollo e dopo una serie di discussioni con il personale di bordo

Da iodonna.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantautore è stato fatto scendere da un volo Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio prima del decollo, dopo aver avuto discussioni con il personale di bordo.

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D omenica 6 luglio, Francesco Renga, vincitore di Sanremo 2005 con Angelo, è stato fatto scendere da un Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio prima ancora che l’aereo decollasse. I passeggeri hanno ripreso tutto con lo smartphone. Il video ha fatto il giro dei social in poche ore. Francesco Renga, solido cantautore di Brescia. guarda le foto Tutto è iniziato con una valigia. I problemi sarebbero iniziati già al gate d’imbarco, dove il trolley di Renga sarebbe stato giudicato troppo grande per la cabina. Ne è nata una discussione con il personale dello scalo, risolta solo dopo che il cantante ha pagato il supplemento per il bagaglio in stiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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