Il cantautore è stato fatto scendere da un volo Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio prima del decollo, dopo aver avuto discussioni con il personale di bordo.

D omenica 6 luglio, Francesco Renga, vincitore di Sanremo 2005 con Angelo, è stato fatto scendere da un Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio prima ancora che l’aereo decollasse. I passeggeri hanno ripreso tutto con lo smartphone. Il video ha fatto il giro dei social in poche ore. Francesco Renga, solido cantautore di Brescia. guarda le foto Tutto è iniziato con una valigia. I problemi sarebbero iniziati già al gate d’imbarco, dove il trolley di Renga sarebbe stato giudicato troppo grande per la cabina. Ne è nata una discussione con il personale dello scalo, risolta solo dopo che il cantante ha pagato il supplemento per il bagaglio in stiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

© Iodonna.it - Il cantautore bresciano è stato costretto a scendere da un volo Brindisi-Orio al Serio poco prima del decollo e dopo una serie di discussioni con il personale di bordo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Renga fatto scendere da volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio dopo lite con l'equipaggio, intervenuta la sicurezza - VIDEOUn cantante è stato fatto scendere da un volo Ryanair tra Brindisi e Orio al Serio dopo una lite con l'equipaggio.

Francesco Renga litiga con gli steward Ryanair sul volo Brindisi-Orio al Serio, fatto scendere dall'aereoIl cantante è stato fatto scendere dall'aereo Ryanair che partiva da Brindisi e arrivava a Orio al Serio, dopo un litigio con gli steward e alcuni...