Francesco Renga fatto scendere da volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio dopo lite con l' equipaggio intervenuta la sicurezza - VIDEO

Un cantante è stato fatto scendere da un volo Ryanair tra Brindisi e Orio al Serio dopo una lite con l'equipaggio. La discussione, nata per un bagaglio a mano troppo grande, si sarebbe intensificata coinvolgendo anche altri passeggeri. La sicurezza è intervenuta per calmare la situazione e ha fatto scendere l’uomo dall’aereo. Non sono stati riportati altri dettagli o conseguenze legali.

Dopo una discussione al gate per il bagaglio a mano "troppo grande", il cantante avrebbe avuto un acceso confronto con equipaggio e passeggeri e sarebbe stato fatto scendere dall'aereo dopo l'intervento della sicurezza. Nessun commento nel merito da parte del suo entourage Francesco Renga fat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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FRANCESCO RENGA FATTO SCENDERE DAL VOLO RYANAIR DOPO LITE CON GLI STWEARD. I PASSEGGERI LO INSULTANO

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Temi più discussi: Tech, Meini (PwC Italy): Rischio di concentrazione sul mercato del venture capital molto elevato; Vittorio Sgarbi: Resto dispettoso, ma non me ne compiaccio più. Sabrina è la mia stella polare; George Clooney e il Leone d’oro alla carriera: Onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così; Francesco Renga problemi sul volo e costretto a scendere dall’aereo?.

Brindisi, insulti e tensione con gli steward: Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair x.com

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