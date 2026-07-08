Un cane ha azzannato al collo una persona, causandole la perdita dell’udito e compromettendo la capacità di parlare. Questa aggressione si inserisce in una serie di eventi che hanno portato alla sua rovina. La persona, chiamata in modo figurato, è stata anche coinvolta in questioni legate a un regime e alla povertà, che hanno contribuito a peggiorare la sua condizione.

Il primo a prendersela con lui fu un cane, che azzannandolo al collo gli tolse l'udito e gli ingarbugliò le parole, che iniziarono a saltargli in bocca come rane in uno stagno. Sordo e balbuziente, il ragazzino lombardo dovette nascere una seconda volta, dopo aver visto la luce a Seregno il 23 aprile del 1910. Compensare da dentro ciò che la sorte gli aveva portato via da fuori; capire quale linguaggio avrebbe potuto comprendere da un certo giorno in poi e come sarebbe stato in grado poi di esprimerlo: fu la boxe a sorprenderlo in questo caso, senza affondargli i denti da nessuna parte ma affascinandolo con le immagini sgranate del cortometraggio sul match Dempsey-Carpentier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il cane, il regime e la povertà: i tre morsi fatali che misero al tappeto El negher di Porta Romana

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