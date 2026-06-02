Sansepolcro il 13 giugno Porta Fiorentina difende il titolo contro Porta Romana
La 24esima edizione della stracittadina di Sansepolcro si terrà sabato 13 giugno allo stadio Buitoni, con inizio alle 21. La partita vedrà affrontarsi Porta Fiorentina e Porta Romana, con quest'ultima che cerca di difendere il titolo vinto l'anno scorso. La gara è uno degli eventi principali del calendario locale e richiama molti spettatori.
Si avvicina la serata della 24esima stracittadina calcistica di Sansepolcro fra Porta Romana e Porta Fiorentina, in programma sabato 13 giugno allo stadio comunale Buitoni con inizio alle 21. Il programma che precede la sfida è arricchito quest’anno da un appuntamento che verrà d’ora in poi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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