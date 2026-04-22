Podismo Crete Senesi Ultramarathon Quarta edizione da record

È tutto pronto per la quarta edizione della Crete Senesi Ultramarathon, che si svolgerà dall’1 al 3 maggio a Rapolano Terme. L’evento è organizzato dal Gp ‘Riccardo Valenti’ con il patrocinio del Comune di Rapolano e il supporto della Regione. La presentazione si è tenuta ieri nella stessa località, preparando il terreno per una manifestazione che si aspetta di attirare numerosi partecipanti.

Tutto pronto per l’edizione numero quattro della Crete Senesi Ultramarathon di scena dall’1 al 3 maggio a Rapolano Terme, organizzata dal Gp ‘Riccardo Valenti’ con il patrocinio del Comune di Rapolano e il supporto della Regione che ieri ha ospitato la presentazione. "Il Consiglio regionale sostiene questa iniziativa perché riunisce i valori dello sport, della comunità e la promozione del territorio, grazie alla capacità di richiamare atleti da tutta Italia ma anche da tante nazioni estere", ha commentato il consigliere regionale Pd Simone Bezzini. "La quarta edizione della Crete Senesi Ultramarathon – ha detto il sindaco di Rapolano Terme,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. Crete Senesi Ultramarathon. Quarta edizione da record Notizie correlate FEEXPO: numeri da record per la quarta edizioneSaranno numeri da record quelli legati alla quarta edizione di FEEXPO – Family Entertainment Expo, l’evento organizzato dal Consorzio FEE, che... Impianto eolico sulle Crete senesi. Il caso finisce in ParlamentoIl progetto del maxi impianto eolico sulle Crete senesi sbarca in Parlamento e, in particolare, nell’aula di Palazzo Madama, con l’interrogazione del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Presentata la 4^ Crete Senesi Ultramarathon; Calendario Podistico Toscano Maggio 2026; Maratona: Ademe Cuneo e Alessia Tuccitto campioni italiani; Oderzo, 1° maggio di corsa con le stelle azzurre. Presentata la 4^ Crete Senesi Ultramarathon dell’1-3 maggioRAPOLANO TERME – È stata presentata questa mattina, martedì 21 aprile, presso il Consiglio regionale della Toscana a Firenze, la 4^ Crete Senesi Distanze per tutti, ULTRA 50 km, LONG 30 km e SHORT 15 ... ilcittadinoonline.it 2° Crete Senesi Ultramarathon, tra corsa e Giro d'Italia a Rapolano TermeSarà una ‘Settimana dello Sport internazionale’ quella che animerà Rapolano Terme nel mese di maggio con due eventi che uniranno podismo, ciclismo e promozione del territorio. Ad aprire gli ... tuttosport.com Sport e solidarietà: Crete senesi Ultramarathon, 4ª edizione. Ricco weekend di eventi, dall’1 al 3 maggio. La domenica, le gare: ultra 50 km, long 30 km e short 15 km. Sabato l’EcoPasseggiata, in collaborazione con la Lega italiana per la lotta ai tumori inconsi x.com Scopri percorsi leggendari, dove ogni passo racconta la bellezza infinita della Toscana Un'esperienza indimenticabile, molto più di una corsa La 4^ Crete Senesi Ultramarathon ti aspetta per scrivere una storia attraversando i mille volti di una terra senza - facebook.com facebook