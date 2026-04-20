Alla guida dell’azienda di famiglia leader nell’estrazione e lavorazione del travertino segue produzione marketing e i contatti con i clienti internazionali Poi si rilassa tra sculture e il paesaggio delle Crete Senesi

Camilla Dei, nata nel 1965 in provincia di Siena, è alla guida dell’azienda di famiglia specializzata nell’estrazione e lavorazione del travertino. La sua giornata comprende attività di produzione, marketing e gestione dei rapporti con clienti internazionali. Dopo il lavoro, si dedica al relax tra sculture e il paesaggio delle Crete Senesi. L’azienda, chiamata Travertini Paradiso, ha una lunga storia nel settore.

C amilla Dei, nata in provincia di Siena nel 1965, è alla guida di Travertini Paradiso, realtà storica dell’estrazione e lavorazione del travertino. Terza generazione di una famiglia che da oltre un secolo lavora la pietra, è entrata in azienda nel 1990 dopo una laurea in Economia e Commercio all’Università Luiss di Roma, un Mba (Master of Business Administration) e il diploma da dottore commercialista. « Si può ereditare un’impresa, ma bisogna ereditare anche la vocazione. Questo lavoro è scritto nel mio Dna». Chi sono le imprenditrici agricole “Amiche della terra” premiate da Coldiretti X Leggi anche › Al lavoro con. Annamaria Tartaglia, manager Ore 7.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alla guida dell’azienda di famiglia, leader nell’estrazione e lavorazione del travertino, segue produzione, marketing e i contatti con i clienti internazionali. Poi si rilassa tra sculture e il paesaggio delle Crete Senesi Notizie correlate In 8500 alla Gran Fondo Strade Bianche fra le Crete SenesiSIENA – Oltre 8500 amatori, di cui il 65 per cento proveniente dall’Italia e il 35 per cento dall’estero, si sono presentati al via della Gran Fondo... Senesi si allontana dalla Juventus: primi contatti tra il calciatore argentino e un club di Premier Leaguedi Angelo CiarlettaMarcos Senesi si allontana dalla Juventus in vista del mercato estivo: primi contatti tra il difensore e un club di Premier League...