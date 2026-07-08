Il caldo può far ingrassare | il ruolo degli ormoni le notti insonni e gli errori alimentari in estate
Durante l’estate, molte persone aumentano di peso, influenzate da cambiamenti ormonali, notti insonni e scelte alimentari sbagliate. Le alte temperature possono alterare il metabolismo e favorire l’accumulo di grasso. Le ore di sonno ridotte e il consumo di cibi ricchi di zuccheri e grassi contribuiscono all’aumento di peso. Inoltre, l’aumento di appetito e le abitudini alimentari irregolari sono frequenti durante i periodi più caldi.
Altro che silhouette migliore: in estate, dopo gli sforzi per arrivare pronte alla “prova costume”, è facile finire con l’ingrassare. Colpa anche del caldo, non tanto per gli effetti diretti, quanto per le variazioni ormonali, le notti insonni che spingono ad avere più fame o voglia di “spuntini” a tarda ora, ma anche di drink e cene in compagnia, che contribuiscono ad aumentare le calorie. Quando le temperature salgono, poi, la voglia di fare attività fisica può venire meno. Il risultato è qualche chilo di troppo. Ma dagli esperti arrivano anche consigli preziosi. Caldo, si mangia davvero meno?. Quando fa caldo, si sa, si tenderebbe a mangiare meno o a scegliere cibi più leggeri e freschi. 🔗 Leggi su Dilei.it
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