Con l’arrivo di maggio inizia ufficialmente la stagione dei matrimoni estivi, un periodo in cui molte coppie scelgono di celebrare il loro giorno speciale. Gli uomini che partecipano come sposi o invitati devono fare attenzione alle scelte di abbigliamento e accessori, rispettando alcune regole di stile. È importante evitare errori comuni come indossare abiti troppo informali o troppo pesanti per l’occasione, mantenendo un aspetto curato e adeguato alla cerimonia. In questa stagione, anche le preferenze di tessuti e colori si adeguano alle temperature più calde.

Il profumo dei fiori d’arancio è nell’aria e con il mese di maggio prende ufficialmente il via la stagione dei matrimoni. Date le elevate temperature che si prestano ad arrivare nei prossimi mesi, non sempre sarà facile scegliere il giusto outfit, soprattutto per gli uomini, che dovranno sopravvivere sotto il sole con giacca e cravatta. Perché, si sa, il matrimonio è un evento speciale che non ammette rivoluzioni all’etichetta, quindi occorre conoscere le regole per indossare un abbigliamento consono all’occasione, senza errori, ma soprattutto un abbigliamento in grado di far sentire a proprio agio e nel posto giusto. Che sia in un ristorante, in una villa, in spiaggia o in mezzo al verde, il matrimonio prevede sempre un certo grado di formalità, che naturalmente può variare a seconda della location e dell’orario in cui si svolge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matrimoni d’estate, come vestirsi se sei uomo: le regole per lo sposo, cosa può scegliere l’invitato e gli errori da evitare

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Come vestirsi a una cerimonia uomo | Errori eleganza da evitare

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