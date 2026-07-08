Il calcio europeo ha un valore stimato di 40 miliardi di euro, ma si evidenzia un rischio crescente sulla sostenibilità del settore. La 35ª edizione di un rapporto annuale segnala che, nonostante i ricavi delle principali leghe, tra cui Serie A e Premier League, siano ancora elevati, ci sono preoccupazioni riguardo alla capacità di mantenere questa dinamica nel tempo. La crescita dei ricavi non sembra più garantire una stabilità duratura nel settore.

Il calcio europeo continua a correre, ma potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. È il messaggio che emerge dalla 35ª edizione dell'Annual Review of Football Finance di Deloitte, secondo cui il mercato continentale ha superato per la prima volta la soglia dei 40 miliardi di euro di ricavi, raggiungendo quota 40,2 miliardi nella stagione 2024-25 (+6% rispetto all'anno precedente). Un record trainato dall'allargamento delle competizioni UEFA e FIFA, che ha portato più partite, maggiori premi e ricavi superiori da diritti televisivi e botteghino. Ma proprio questo modello di sviluppo, avverte Deloitte, rischia di aver... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il calcio europeo vale 40 miliardi, ma è allarme sostenibilità. Dalla Serie A alla Premier, i ricavi delle leghe

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