Il mercato europeo dell’intelligenza artificiale potrebbe raggiungere oltre 316 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, con un incremento del 457%. Attualmente, il settore rappresenta circa 56,7 miliardi di euro. Alla AI Week, oltre 29.000 partecipanti hanno assistito a presentazioni e discussioni, mentre il 40% del fatturato totale nel continente deriva dalle attività legate all’IA.

MILANO – Il mercato europeo dell’intelligenza artificiale? Può crescere dai 56,7 miliardi di euro del 2025, fino a raggiungere i 316,3 miliardi entro un quinquennio, raggiungendo così entro la fine del 2030 una crescita del +457%, con un tasso di incremento annuale composto (CAGR) del +33,2% nel medesimo periodo. La proiezione, recentemente pubblicata da Grand View Research, disegna così un futuro brillante per il panorama continentale dell’IA, che sta celebrando a Milano la 7a edizione della AI WEEK, il principale evento divulgativo sull’argomento proprio a livello europeo, dove è rappresentato oltre il 40% del fatturato dell’IA nel vecchio continente, per un totale di oltre 20 miliardi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - IA, il mercato europeo crescerà del +457% in 5 anni superando i 316 miliardi: alla AI Week il 40% del fatturato continentale e quasi 30.000 partecipanti

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