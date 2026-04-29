Calcio le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane umbre e dello Spezia

Nel fine settimana, diverse squadre toscane, umbre e dello Spezia affronteranno le proprie partite in campionati che vanno dalla Serie A alla Serie C. Le sfide coinvolgono club di diverse categorie, con impegni che si svolgeranno su vari stadi e orari. I match rappresentano l’ultima fase delle rispettive stagioni e vedranno protagonisti giocatori e tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Firenze, 29 aprile 2026 – Nuovo fine settimana e un nuovo programma di sfide (si spera) appassionanti. Come sempre ci focalizzeremo sulle squadre dei nostri territori: le squadre toscane, umbre e lo Spezia. IL PROGRAMMA SERIE A Pisa-Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45) Roma-Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45) SERIE B Carrarese-Cesena (venerdì 1° maggio, ore 15) Empoli-Avellino (venerdì 1° maggio, ore 15) Spezia-Venezia (venerdì, 1° maggio, ore 15) SERIE C – Playoff Pianese-Ternana (domenica 3 maggio ore 20) Pineto-Gubbio (domenica 3 maggio, ore 20) .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio, le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Notizie correlate Leggi anche: Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le sfide del weekend, in campo dalla Serie A alla C; Milan-Juventus, sfida da Champions: i bianconeri cercano il colpo a San Siro; Bomber Nicolò Rossetti saluta il calcio giocato: ora la sfida è dalla panchina - Liguria - Genova; Arezzo-Torres, ultimo atto: sfida da brividi. Calcio, le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 29 aprile 2026 – Nuovo fine settimana e un nuovo programma di sfide (si spera) appassionanti. Come sempre ci focalizzeremo sulle squadre dei nostri territori: le squadre toscane, umbre e lo S ... lanazione.it Calcio: ecco le sfide del weekend pasquale delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 6 aprile 2026 – Archiviata la dolorosa eliminazione dell’Italia dai Mondiali (per la terza volta consecutiva) torniamo alle sfide di campionato in programma in questo fine settimana. Come ... lanazione.it Un anno dopo il ritiro dal calcio Lamela è ancora alle prese con il dolore cronico all’anca che ha condizionato gli ultimi anni della sua carriera. Le sue parole: https://fanpa.ge/DABmh - facebook.com facebook Il DS della Fiorentina Paratici in occasione della finale di Coppa Italia Primavera ha partecipato al panel I giovani nel sistema calcio: «Dobbiamo avere tutti un senso di responsabilità come sistema. Dobbiamo migliorare metodologia, infrastrutture e formazion x.com