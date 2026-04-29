Calcio le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane umbre e dello Spezia

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, diverse squadre toscane, umbre e dello Spezia affronteranno le proprie partite in campionati che vanno dalla Serie A alla Serie C. Le sfide coinvolgono club di diverse categorie, con impegni che si svolgeranno su vari stadi e orari. I match rappresentano l’ultima fase delle rispettive stagioni e vedranno protagonisti giocatori e tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Firenze, 29 aprile 2026 – Nuovo fine settimana e un nuovo programma di sfide (si spera) appassionanti. Come sempre ci focalizzeremo sulle squadre dei nostri territori: le squadre toscane, umbre e lo Spezia. IL PROGRAMMA SERIE A Pisa-Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45) Roma-Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45) SERIE B Carrarese-Cesena (venerdì 1° maggio, ore 15) Empoli-Avellino (venerdì 1° maggio, ore 15) Spezia-Venezia (venerdì, 1° maggio, ore 15) SERIE C – Playoff Pianese-Ternana (domenica 3 maggio ore 20) Pineto-Gubbio (domenica 3 maggio, ore 20) .🔗 Leggi su Lanazione.it

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