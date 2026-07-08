Il borsino dei quarti | pregi e difetti delle otto superstiti nel cammino verso la Coppa

Una cosa è certa: la stanchezza si sta facendo sentire. A fine luglio, con una percentuale di umidità difficilmente sopportabile, anche l'hydration, amica del refrigerio e dei soldi della pubblicità, non basta a ricaricare le pile di giocatori devastati da stagioni sempre più lunghe. La fatica delle grandi, i crolli degli underdog e partite la cui visione potrebbe essere usata come mezzo di tortura, come Colombia-Svizzera, si spiegano anche così. Rimangono in vita in otto dopo un mese di Mondiale. Proviamo a capire come stanno., FRANCIADesignata come favorita già alla vigilia della manifestazione, è quella che ha rapito gli occhi di tutti, a parte l'ottavo con il Paraguay in cui ha dovuto scontrarsi con il caldo di Filadelfia e il catenaccione dei sudamericani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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