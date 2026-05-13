Lexus Rz 550e F-Sport | pregi e difetti del Suv coupé elettrico
La Lexus Rz 550e F-Sport è un SUV coupé elettrico dotato di un sistema steer-by-wire con volante a cloche e una dotazione di serie completa. La vettura è a trazione integrale e monta due motori elettrici che producono insieme 408 cavalli. Tra le caratteristiche principali ci sono anche la presenza di una trazione integrale e una potenza elevata, che contribuiscono alle prestazioni complessive del veicolo.
Con l'aggiornamento per il 2026 non è cambiata molto a livello estetico, ma parecchio dal punto di vista tecnico, con tre nuove motorizzazioni: una a trazione anteriore e altre due a trazione integrale. Si tratta della Lexus Rz, il Suv coupé elettrico di lusso della casa giapponese, che adotta ora diverse tecnologie avanzate come il sistema steer-by-wire, senza quindi alcuna connessione meccanica tra il volante e le ruote anteriori, grazie al One Motion Grip che collega lo sterzo a una centralina. La soluzione è presente di serie sulla versione di punta F-Sport, abbinata a un volante a cloche. Con linee dinamiche, un frontale reso aggressivo dai fari sottili e studiata per la massima efficienza aerodinamica, la variante più sportiva del Suv coupé elettrico di lusso presenta anche un doppio spoiler.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lexus RZ 550e F-Sport: il SUV con la CLOCHE al posto del VOLANTE
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