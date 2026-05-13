Lexus Rz 550e F-Sport | pregi e difetti del Suv coupé elettrico

La Lexus Rz 550e F-Sport è un SUV coupé elettrico dotato di un sistema steer-by-wire con volante a cloche e una dotazione di serie completa. La vettura è a trazione integrale e monta due motori elettrici che producono insieme 408 cavalli. Tra le caratteristiche principali ci sono anche la presenza di una trazione integrale e una potenza elevata, che contribuiscono alle prestazioni complessive del veicolo.

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Con l'aggiornamento per il 2026 non è cambiata molto a livello estetico, ma parecchio dal punto di vista tecnico, con tre nuove motorizzazioni: una a trazione anteriore e altre due a trazione integrale. Si tratta della Lexus Rz, il Suv coupé elettrico di lusso della casa giapponese, che adotta ora diverse tecnologie avanzate come il sistema steer-by-wire, senza quindi alcuna connessione meccanica tra il volante e le ruote anteriori, grazie al One Motion Grip che collega lo sterzo a una centralina. La soluzione è presente di serie sulla versione di punta F-Sport, abbinata a un volante a cloche. Con linee dinamiche, un frontale reso aggressivo dai fari sottili e studiata per la massima efficienza aerodinamica, la variante più sportiva del Suv coupé elettrico di lusso presenta anche un doppio spoiler.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lexus Rz 550e F-Sport: pregi e difetti del Suv coupé elettrico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lexus RZ 550e F-Sport: il SUV con la CLOCHE al posto del VOLANTE Notizie correlate Lexus RZ, la prova in pista: come va il Suv elettrico con volante a cloche e cambio virtualePoche novità estetiche, ma tanti cambiamenti sottopelle: l'aggiornamento 2026 della Lexus RZ ha portato al debutto una serie di tecnologie avanzate,... Lexus RZ F550e F-Sport, la prova de Il Fatto.it – L’auto del futuro è qui – FOTO‹ › 1 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 2 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 3 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 4 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 5 / 9 lexus... Argomenti più discussi: Lexus, lo sterzo magico: RZ dà lezioni di tecnica. Fa un passo avanti la full electric del brand di lusso Toyota; Lexus TZ: il nuovo SUV elettrico a sei posti reinventato per il massimo comfort. La Lexus RZ 550e 2026 prova qualcosa di nuovo. Non funziona proprio. reddit Lexus Rz 550e F-Sport: pregi e difetti del Suv coupé elettricoSterzo: il sistema steer-by-wire con il volante a cloche fa la differenza, soprattutto in fase di manovra e alle basse velocità, dove non bisogna ruotare oltre i 180°. Lo sterzo risulta preciso e ... gazzetta.it Lexus, lo sterzo magico: RZ dà lezioni di tecnica. Fa un passo avanti la full electric del brand di lusso ToyotaPAVIA - Per l’aggiornamento di metà carriera la Lexus RZ, Suv elettrico con forme da crossover, rimane invariata a livello estetico ma introduce tanti aggiornamenti ... motori.ilmessaggero.it