Zeekr X Rwd Long Range | pregi e difetti del Suv compatto elettrico

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Zeekr X Rwd Long Range è un SUV compatto elettrico con motore a trazione posteriore e batteria più grande. Offre un’accelerazione fluida, rivestimenti di alta qualità e un interno spazioso, con molta libertà di movimento. La vettura si distingue per la buona erogazione di potenza e l’attenzione ai materiali, che conferiscono un aspetto curato. La capacità della batteria permette un’autonomia superiore rispetto alle versioni più piccole.

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Tra i Suv con motorizzazione completamente elettrica è arrivata anche la proposta del marchio Zeekr. Il brand cino-svedese parte del gruppo Geely, da poco sul mercato italiano, ha deciso di puntare su alta tecnologia, materiali di qualità e prezzi un po' più accessibili rispetto ai rivali premium. Tra i modelli pensati per il nostro Paese c'è così il Suv compatto Zeekr X, in una gamma che vede anche il Suv medio-grande 7X, l'ammiraglia shooting brake 001 e poi da giugno anche la nuova sportiva 7GT. Lungo 4,43 m, il C-Suv è basato sulla piattaforma Sea, ovvero la stessa di Volvo EX 30 e Smart #1. Viene proposto in tre varianti, con due tagli diversi di batteria (49 o 69 kWh) e due livelli di potenza (272 o 428 Cv), con un singolo motore a trazione posteriore o con una doppia unità elettrica a trazione integrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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2025 Zeekr 7X RWD Long Range acceleration 421PS 440NM

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