Il bilancio non pubblicato? Una svista

Gli amministratori di Terme Sant’Agnese hanno pubblicato il bilancio dell’esercizio 2025, dopo 62 giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci. La pubblicazione è avvenuta in seguito a un articolo pubblicato sul Carlino, che ha portato alla luce il mancato rilascio del documento. La mancata pubblicazione del bilancio era stata definita come una svista.

E’ bastato un articolo sul Carlino per indurre gli amministratori di Terme Sant’Agnese a pubblicare (62 giorni dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci azionisti) il bilancio relativo all’esercizio 2025. Inutile cercare di contattare gli amministratori della società per azioni controllata dal Comune per chiedere il motivo del ritardo: sia il presidente Enrico Camillini che l’amministratore delegato Luca Betti non danno segni di vita. Lo fa, invece, il sindaco Enrico Spighi che controlla la società in quanto il Comune detiene il 68% delle azioni, e un altro 28% di azioni sono detenute dalla società stessa, quindi inattive. "Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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