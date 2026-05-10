Un paziente ha subito dolori intensi e persistenti per diversi mesi, senza trovare spiegazioni fino a quando un esame con TAC ha evidenziato la presenza di pinze chirurgiche dimenticate all’interno dell’addome. La scoperta ha portato alla luce una grave svista durante un precedente intervento. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti, che hanno definito l’episodio come un errore grave.

AGI - Dolori insopportabili ai quali ha dovuto resistere per mesi, fino a quando una tac non ha rivelato una causa impensabile. Una donna di 53 anni di Casandrino, in provincia di Napoli, dall'ottobre dello scorso anno ha avuto nell'addome le pinze chirurgiche che sono state "dimenticate" durante un intervento di addominoplastica eseguito in una clinica di Napoli. Dopo l’operazione, la paziente avrebbe iniziato ad accusare forti dolori, malori e perdita di coscienza. Inizialmente i sintomi sarebbero stati attribuiti a normali conseguenze post operatorie. Una volta scoperto l'arcano la 53enne, che risiede nel Piacentino, si è rivolta alla polizia e ha denunciato il chirurgo che l'ha operata.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pinze dimenticate nell'addome, l'esperto: "Una svista grave"

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