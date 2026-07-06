I giornali hanno pubblicato la foto di una ragazza in Iran con una t-shirt proibita e niente velo Ma il regime non si è affatto ammorbidito

Notizia in breve

Una foto di una ragazza in Iran, senza velo e con una t-shirt vietata, è stata pubblicata sui giornali. Il regime non ha mostrato segnali di allentamento delle restrizioni e continua a reprimere le manifestazioni di protesta. La diffusione dell’immagine ha suscitato reazioni, ma non ha portato a cambiamenti nelle politiche del governo. La situazione rimane tesa, con il regime che mantiene il controllo e le restrizioni sulle libertà delle donne.