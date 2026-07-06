I giornali hanno pubblicato la foto di una ragazza in Iran con una t-shirt proibita e niente velo Ma il regime non si è affatto ammorbidito

Da iodonna.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una foto di una ragazza in Iran, senza velo e con una t-shirt vietata, è stata pubblicata sui giornali. Il regime non ha mostrato segnali di allentamento delle restrizioni e continua a reprimere le manifestazioni di protesta. La diffusione dell’immagine ha suscitato reazioni, ma non ha portato a cambiamenti nelle politiche del governo. La situazione rimane tesa, con il regime che mantiene il controllo e le restrizioni sulle libertà delle donne.

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C artoline da Teheran. A volte ci sorprendono. E spingono qualcuno a domandarsi se, forse, non abbiamo esagerato. A parlare di regime integralista e di apartheid femminile. X Leggi anche › Parastoo Ahmadi, 74 frustate per una canzone a capo scoperto su YouTube Qualche giorno fa, uno scatto da una piazza della capitale iraniana (pubblicato su più giornali, tra cui il Corriere della Sera ) mostrava una ragazza al telefonino, in jeans e t-shirt – quella con la scritta “I love New York” che ormai da anni vediamo in giro, il cuore rosso a sostituire il verbo e a moltiplicare l’effetto che fa. Niente velo, braccia scoperte, sul petto la dichiarazione d’amore per la città simbolo del “Grande Satana americano”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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